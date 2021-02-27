وفي إطار خلق واجهة للمتعامل الاقتصادي الجزائري بالخارج، أعلن وزير الخارجية، صبري بوقدوم، خلال لقاء حول تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، نظم بالوزارة مؤخرا، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات للمساهمة بشكل ملموس في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، على رأسها إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية لدى بعثات الجزائر الدبلوماسية والقنصلية حول العالم.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب مسؤول بالوزارة في إنشاء مكتب للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، وتكوين الدبلوماسيين المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وكذلك إنشاء قسم ويب في موقع وزارة الشؤون الخارجية مخصص للدبلوماسية الاقتصادية.

فيما أكد وزير الخارجية، بوقدوم أن كسب معركة بناء اقتصاد قوي مندمج في الاقتصاد العالمي "يتطلب التنسيق بين مؤسسات الدولة، وإعادة النظر في المنظومة البنكية، وإنشاء فروع جديدة في شتى بقاع العالم إضافة إلى تعزيز التواجد في السوق الإفريقية الواعدة".

ويأتي قرار تفعيل "الدبلوماسية الاقتصادية" في إطار تنفيذ توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة في شهر أغسطس من العام المنصرم، تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، والذي أكد خلالها على ضرورة السعي لبناء اقتصاد وطني متنوع يقوي الأمن الغذائي ويحصن الأمة من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات.

توجه جديد

يعتقد بعض المراقبين للشأن الدولي أن هناك ظروفا ومؤشرات تساعد الدول على تغيير بوصلتها السياسية والاقتصادية، وأن الوضع الدولي الحالي المتميز بالأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا من بين الأسباب المساعدة بحيث تجعل من الضروري بمكان التفكير في إيجاد آليات للإنعاش الاقتصادي بعيدا عن التصورات التقليدية.

وحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد الرحمان بن شريط، الذي قدم قراءة لـ"موقع سكاي نيوز عربية" بخصوص توجه الجزائر نحو تفعيل دبلوماسيتها الاقتصادية في هذه الفترة، بالقول إنه "تم تقديم دور إضافي للعمل الدبلوماسي الجزائري الذي لم يوظف من قبل هذا المفهوم وهو توجه جديد وهام جدا"، في إشارة إلى الحكومات السابقة التي لم تفعل آليات الدبلوماسية الاقتصادية.

واعتبر الأستاذ الجامعي المختص في العلاقات الدولية ذاته أن "هناك تنافس محموم بين الدول المصدرة للنفط"، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية اضطرت لفتح هذا الملف ولديها أسبابها في ذلك.

ويرى عبد الرحمان بن شريط، أن "وزارة التجارة لا يمكنها لوحدها التعريف بالمنتوج الجزائري في الخارج لأن الأمر يحتاج إلى ثقل الدبلوماسية"، ولكن لا بد حسب المتحدث من تكوين الدبلوماسيين اقتصاديا لمواكبة المفاهيم المعاصرة والاقتصاد الدولي.

رفع حجم التصدير

نوه متعاملون اقتصاديون بمساعي الجزائر نحو تفعيل دبلوماسيتها لخدمة الاقتصاد الوطني، معتبرين إياها أداة فعالة خاصة في هذا الوقت بالذات المتميز بمنافسة دولية وإقليمية، وفي ظل تذبذب أسعار النفط وطموح الجزائر لبلوغ رقم 5 مليارات دولار كحجم للصادرات للسنة الجارية.

وترى أستاذة الاقتصاد بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر، الدكتورة سهيلة برحو في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أنه "للدبلوماسية دور مهم في الترويج لصورة البلد وعرض ميزاته في عصر اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحادة أمام التدفق الرهيب للسلع ورؤوس الأموال".

وأضافت الدكتورة برحو أنه "إذا تكلمنا عن إطلاق دبلوماسية اقتصادية جزائرية، يجب التحكم في أدوات التأثير، لاسيما وأن الشركات الكبرى على غرار الشركات المتعددة الجنسيات لها الدور الفعال في إرساء هذا النهج، وهذه الأداة غير متاحة للجزائر في الوقت الراهن، لكن العملية يمكن أن تتدارك بطرق أخرى".

وحول ما يجب القيام به لتدارك الوقت وتعزيز فرص نجاح المسعى، تقترح الأستاذة الجامعية، سهيلة برحو "البدء بتفعيل السفارات الجزائرية بمنظور اقتصادي مبني على التعاون وتبادل الخبرات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات إلى الجزائر بالتقرب من الفاعلين الاقتصاديين للبلدان الأجنبية".

ومن جهة أخرى، تشير المتحدثة إلى أنه "يمكن أن تعمل هذه السفارات كحاضنات لمبادرات الجالية الجزائرية المكونة من العلماء، الباحثين، الإعلاميين، رجال أعمال، إضافة إلى رصد فرص الاستثمار في المجالات الحديثة كتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن مخرجات التعليم في الجزائر في هذا المجال متوفرة بالكم والنوع".

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، أفاد عبد القادر قوري رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أنه "كلما كان ثمة تصدير كان مصدرا لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية"، وتساءل المتعامل الاقتصادي قائلا: "لما لا نرفع حجم التصدير إلى ما قيمته حتى 15 مليار دولار لأن ذلك يتساوق مع سمعة الدولة الجزائرية وحجم اقتصادها والثروات التي تنام عليها في مجمل الحقول المنتجة للثروة".

مقومات وركائز

ترتكز الحكومة الجزائرية على مخطط للإنعاش الاقتصادي للخروج رويدا رويدا من التبعية للمحروقات، ويهدف هذا المخطط إلى تقليص الواردات بـ10 مليارات دولار ابتداء من 2020 وتحقيق ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021.

وبالنسبة للجزائر، فإن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية، تراه أستاذة الاقتصاد، سهيلة برحو "يدعم هذا المسعى العاجل ويمكنها من الدخول إلى العولمة الاقتصادية والخروج من النموذج الاقتصادي الريعي".

وترى الدكتورة برحو أن "جائحة كورونا سترسم عالما آخر وخرائط اقتصادية مختلفة تبنى على تضامن القوي مع الضعيف والعالم المتقدم مع العالم الذي يجد صعوبة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وهي فرصة يجب أن يكون للذكاء الاقتصادي الدور الحاسم في إعادة التوازنات واستباق الأزمات الحادة".

وتبرز الأستاذة الجامعية المتخصصة في الاقتصاد، سهيلة برحو أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لجلب الاستثمارات إلى أرضها فـ"إضافة لكونها مصدرة للمحروقات، تتوفر على موارد طبيعية متنوعة من مختلف المعادن، إضافة إلى أراضي نادرة، مياه جوفية، مناخ متنوع يساعد على تشجيع السياحة وتنوع الإنتاج الفلاحي".

وتضيف المتحدثة أن "تراجع العالم عن النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا سيغير من استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية والمالية في المستقبل القريب، خصوصا وأن التنافس الأمريكي الصيني على الأسواق العالمية سيعود بمعايير واعتبارات مختلفة".