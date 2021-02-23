وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى المستوى المتدني البالغ 45 ألف دولار.

وهبطت "بيتكوين" في أحدث تعاملات 11.3 في المئة بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت "رويترز".

ومدد النزول انخفاضا بنحو الخُمس من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته الأحد، بيد أن "بيتكوين" ما زالت مرتفعة بنحو 60 في المئة منذ بداية العام.

كذلك تراجعت "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي عادة ما تتحرك بالتزامن مع "بيتكوين"، ما يزيد عن 17 في المئة، وسجلت في أحدث تعاملات 1461 دولارا، منخفضة قرابة 30 في المئة عن ذروة قياسية بلغتها الأسبوع الماضي.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول عل ىمحمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات "بيتكوين".