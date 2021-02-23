وأغلق منتجون أميركيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط والتي ربما ألحقت أضرارا بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8 بالمئة، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وينقضي أجل عقود الخام الأميركي تسليم مارس اليوم الاثنين. وصعدت عقود أبريل الأكثر تداولا 2.44 دولار، أو 4.1 بالمئة، إلى 61.70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط الأعضاء في أوبك+ في الرابع من مارس وتقول مصادر إن من المرجح أن تخفف المجموعة القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار رغم أن أي زيادة في الإنتاج ستكون متواضعة على الأرجح بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة كوفيد-19.