ونزل خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع خلال الجلسة إلى 65.52 دولار، أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2020.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو واحدا بالمئة لتغلق على 60.52 دولار للبرميل، بعد أن بلغت في وقت سابق 62.26 دولار، ذروتها منذ يناير كانون الثاني 2020.

ارتفع برنت لأربع جلسات متتالية قبل معاملات اليوم، في حين صعد غرب تكساس لثلاث جلسات.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو، "لعل السوق تسرعت بعض الشيء.. لكن كن على يقين من أن هذا البيع للنفط لا يحل المشاكل. المشاكل ستستمر."

ورغم استعادة التيار الكهربائي جزئيا في تكساس اليوم، دخلت الولاية يومها السادس من موجة الطقس المتجمد، وسط تعطيلات في مصافي التكرير ومرافق النفط والغاز امتد أثرها إلى المكسيك.

وأوقف سوء الأحوال الجوية نحو خُمس طاقة التكرير الأميركية وتسبب في إغلاق منشآت لإنتاج النفط والغاز في أنحاء الولاية.