ومع ارتفاع عملة "بتكوين" صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

ويخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر بتكوين، الذي لا يستند إلى أي أصول، فيما يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في 2017، حينما قفزت أسعار بتكوين بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم منذ العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.