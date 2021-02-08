وقفز نيكي 2.12 بالمئة إلى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990، في حين تقدم توبكس 1.75 بالمئة مسجلا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو 1991.

ورفع ذلك إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة طوكيو إلى مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين (6.75 تريليون دولار)، وفقا للبورصة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو، مدير استثمارات اليابان لدى كريديسويس للأنشطة المصرفية الخاصة: "في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد إصابات كوفيد-19 اليومية، فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد".

وأضاف: "أداء الشركات على نحو أفضل من المتوقع في هذه البيئة يرفع المعنويات أيضا. شركات أميركية عديدة أعلنت نتائج قوية والشركات اليابانية، خاصة تلك الحساسة للطلب الخارجي، تحذو حذوها."

وصعد سهم كوبي للصلب 17.47 بالمئة، متصدرا المكاسب على نيكي، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله، في حين قفز سهم نيبون للصلب 10.04 بالمئة بعد تقليص توقعات صافي الخسائر السنوية.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.45 بالمئة، قبيل تقرير نتائجها المقرر غدا الثلاثاء.