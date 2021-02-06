وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

قلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.