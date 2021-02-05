وبحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.3 بالمئة إلى 1791.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.4 بالمئة لتسجل 1791.50 دولار.

وهبطت الفضة 2.8 بالمئة إلى 26.11 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13 بالمئة منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم غيم ستوب إلى ذروتها في نحو ثماني سنوات عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1093.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 2293.81 دولار.