وبعد أن شهدت أسهم الماريغوانا تقلبات خلال العام الماضي، بدأت تزدهر منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، ويمكن أن تشهد جولة مماثلة لما جرى عام 2018، بعد قرار كندا إضفاء الشرعية الكاملة على تعاطي الماريغوانا.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن الكثير من المستثمرين في سوق وول ستريت، ضاعفوا أسعار أسهمهم بهدوء، خلال أقل من شهر من التداول.

وقد تصاعد الزخم بقوة، لدرجة أن مايكل أورباك، رئيس مجلس إدارة "ذا بارنت كومباني" الكبيرة المتخصصة بالماريغوانا، قال في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إنه "متأكد بنسبة 100 بالمئة" من أن الولايات المتحدة ستشهد إلغاء تجريم الماريغوانا خلال العامين المقبلين.

وذكر أورباك أنه على يقين من أن حظر القنب "سينتهي في غضون العام أو العامين المقبلين، وستم تنظيمه مثل الكحول والتبغ، على مدى فترة تتراوح بين عامين و5 أعوام، مع إتاحة التجارة بين الولايات، والقدرة على زراعته وتصنيعه وتوزيعه ونقله".

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، خطة للتراجع عن قوانين حظر الماريغوانا في الولايات المتحدة.

وقال شومر في بيان مشترك للإعلان عن التشريعات المقبلة، مع زميليه السناتورين الديمقراطيين، رون وايدن من ولاية أوريغون، وكوري بوكر من نيوجرزي، الاثنين، إن "الحرب على المخدرات كانت حربا على الأشخاص، وخاصة الملونين".

وشدد البيان على أن إنهاء حظر الماريغوانا الفدرالي "ضروري لتصحيح أخطاء هذه الحرب الفاشلة وإنهاء عقود من الأذى الذي لحق بالمجتمعات الملونة في جميع أنحاء البلاد".

وأكد المشرعون الديمقراطيون في بيانهم، التزامهم بالعمل معا "لتقديم ودفع تشريع إصلاحي شامل للقنب، لن يطوي صفحة هذا الفصل المؤسف من التاريخ الأميركي فحسب، بل سيلغي أيضا العواقب المدمرة لهذه السياسات التمييزية"، مشددين عل أن مجلس الشيوخ سيتعامل مع هذه الإصلاحات "كأولوية".

وارتفع مؤشر أسهم الشركات العاملة بالماريغوانا "إم جي" بنسبة 9.8 بالمئة، الثلاثاء، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 48 بالمئة. علما بأن بعض الشركات حققت ارتفاعات منفردة مثيرة للإعجاب خلال الأسابيع الأولى من عام 2021.

وقفز سهم شركة "تيلراي" لأبحاث القنب الطبية، الثلاثاء، بنسبة 23 بالمئة، وارتفعت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 185 بالمئة، في حين حقق سهم شركة "أفريا" الطبية للقنب، ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة، الثلاثاء، وتجاوزت مكاسبه منذ يوم 4 يناير، 114 بالمئة.

يذكر أن استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية، قانوني حاليا للبالغين في 15 ولاية أميركية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، وإقليمين أميركيين، وفق شبكة "إن بي سي" الإخبارية، وتسمح 34 ولاية وإقليمان حاليا باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية.