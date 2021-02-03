وكان صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر قد بلغ 40.063 مليار في ديسمبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في حالة هبوط منذ مارس في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقبل الجائحة، كانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر تبلغ 45 مليار دولار.

وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفع حجم هذه الاحتياطيات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.