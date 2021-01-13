وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من ست نقاط مئوية من أعلى مستوى في عشرة أشهر، والذي بلغته يوم الثلاثاء.

وأدى هذا التحول إلى وقف سلسلة مكاسب للدولار استمرت ثلاثة أيام.

وفي مقابل اليورو، سجل الدولار أكبر نزول يومي في أكثر من شهر، وتراجع بما يزيد عن واحد في المئة مقابل الجنيه الإسترليني.

واستفاد الجنيه الإسترليني من تقليل محافظ بنك إنجلترا المركزي لاحتمالات فرض أسعار فائدة سلبية.

وبلغ الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3693 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من أدنى مستوى في أسبوع، لتصعد العملة الأسترالية فوق 77 سنتا مجددا ثم استقرت عند 0.7758 دولار.

ودفع تراجع العوائد الدولار للانخفاض دون 104 ينات يابانية، ليجري تداوله عند 103.66 ين بحلول منتصف الجلسة في آسيا على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة.

واستقر مؤشر الدولار عند 90.004 بعد أن تراجع بـ 0.5 في المئة أمسالثلاثاء غير بعيد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 89.206.