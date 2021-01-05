وجاء ارتفاع الأسعار في الوقت الذي اجتمعت فيه دول "أوبك +" لمناقشة إنتاج فبراير، وبعد يوم واحد من زعم إيران أنها احتجزت ناقلة نفط "بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين البيئة البحرية".

وحسب المصدر، فقد تم آخر تداول لخام غرب تكساس الوسيط اليوم عند 49.91 دولارا للبرميل، بعدما جرى تداوله في وقت سابق من اليوم عند 50.05 دولارا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 53.24 دولارا للبرميل.

وجاءت قفزة الأسعار حين كانت دول "أوبك +" مجتمعة لإقرار إنتاجها من الخام في فبراير المقبل، حيث كانت الآمال معلقة على خفض الإنتاج.

وعكس ما كان منتظرا، قررت المجموعة، قبل قليل، زيادة محدودة لإنتاجها من الخام في فبراير ومارس.

وأشار جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال بنيويورك، إلى أن "أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى ما فوق 50 دولارا، لفترة من الزمن اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة مفاجئة".

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط دون مستويات ما قبل ظهور الجائحة.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عام 2020 بالقرب من 48.50 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة بنسبة 20.54 في المئة. وفي بداية العام الماضي، تم تداول خام غرب تكساس بأكثر من 63 دولارا للبرميل.