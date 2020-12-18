وهذا التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والربحية القوية، والمخزون الكبير، وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات.

كما منحت وكالة فيتش، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، أدنوك، درجة +AA في ملفها الائتماني المستقل.

وذكرت الوكالة أن تصنيف الملف الائتماني المستقل لأدنوك عكس الإنتاج المرتفع للشركة واحتياطيات النفط الهائلة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة للغاية، والسياسات المالية المتحفظة، والمرونة المالية العالية، والربحية المرتفعة مقارنة بشركات النفط العالمية الأخرى.

وتعتبر أدنوك إحدى أكبر شركات إنتاج النفط في العالم من حيث الحجم، وأكبر منتج للنفط في أبوظبي.