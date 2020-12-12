وكان مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون قد وافق بعد ظهر الجمعة على مشروع القانون، بعد موافقة مجلس النواب الذي أغلبه من الديمقراطيين على هذا الإجراء، بأغلبية ساحقة، الأربعاء.

وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر 2021.

وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر، فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.

وفي الوقت نفسه يحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، يريدون إلحاقه بمشروع قانون الإنفاق الشامل.

وما زالت توجد خلافات عميقة بين الحزبين السياسيين بشأن حجم وشكل مثل هذا القانون، الذي سيساعد على تحفيز الاقتصاد الأميركي، وتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19.