تقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر أفريقيا.

جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي العديد من الدول للتأكيد على مغربية الصحراء.

والداخلة هي عبارة عن شبه جزيرة تمتد داخل البحر بمسافة تناهز الأربعين كيلومترا مما يجعلها عائمة في المحيط ومن هنا جاءت التسمية بالداخلة أي داخل البحر، وتسمى أيضاً بلؤلؤة جنوب المغرب.