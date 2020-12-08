وبذلك العدد الإجمالي من المشروعات، حافظت مصر على نفس عدد المشروعات المنفذة في العام السابق عليه (2018-2019) تقريبا، والذي تم خلاله تنفيذ 19 مشروعاً تنمويا بالقطاع نفسه.

وطبقا للإحصاءات التي أعلنت عنها الوزيرة، في بيان حصاد مرحلة البناء لقطاع البترول المصري، فإنه خلال العامين الماليين الماضيين، تم تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً بقطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بتكلفة استثمارية بقيمة كلية بلغت نحو 431.3 مليار جنيه.

النسبة الأكبر من تلك المشروعات التنموية -على مدار العامين الماضيين- جاءت من نصيب محافظة البحيرة من حيث التكلفة الاستثمارية (5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه)، ثم السويس (5 مشروعات بقيمة 7.4 مليار جنيه)، فالإسكندرية (مشروعان بتكلفة 3.9 مليار جنيه)، وشمال سيناء (مشروعان بتكلفة 1.7 مليار جنيه).

أبرز المشروعات

ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال العامين المذكورين، مشروع تنمية حقل ظهر (بطاقة إنتاجية 2.7 مليار قدم 3 /يوم)، فضلاً عن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية)، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، إلى جانب خط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم.

ومن أبرز المشروعات أيضاً مشروع إنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً، إضافة إلى تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب) بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، وإنشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام / يوم، والخط البحري بطول 8.2 كم.

ومشروع تنمية حقل شمال غرب أكتوبر بخليج السويس بطاقة 3.2 ألف برميل زيت خام/ يوم، وتنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 100 مليون قدم 3 من الغاز الطبيعي/يوم، وازدواج خط بوتاجاز (رأس بكر / رأس غارب / أسيوط)، بطول 152 كم لرفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد من 2600 طن/ يوم إلى4000 طن/ يوم. إضافة إلى مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، بطاقة 700 ألف طن من البنزين سنوياً، و 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً.

نتائج ملموسة

وأسفرت تلك المشروعات عن نتائج عملية ملموسة وآثار تنموية رصدتها الوزارة في بيانها الإحصائي، إذ تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 20 خطاً لنقل الزيت والغاز والمنتجات البترولية بطول 1014 كم، وكذلك إنشاء 14 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية، بطاقة 196 ألف م3.

وبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز 63 مليون طن، و4562 مليار قدم 3 من الغاز الطبيعي، و8.2 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و14.5 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية.

كما تم إحلال 41.4 مليون اسطوانة بوتاجاز بالغاز الطبيعي وتوصيل الغاز لـ141 منطقة جديدة في 22 محافظة.

وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 2.3 مليون وحدة سكنية، و3661 مستهلكاً تجارياً، و 94 مصنعاً، وتحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لقرية جراجوس بمحافظة قنا (جنوب مصر)، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف أسرة، ضمن المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة".