وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين المقيمين بالخارج خلال سبتمبر بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار ، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019.

وفي الفترة بين يناير وسبتمبر 2020، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار ، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.