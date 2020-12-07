وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، بما يعادل 0.4% إلى 49.04 للبرميل بحلول الساعة 07:47 (بتوقيت غرينتش)، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا، أو 0.5 بالمئة إلى 46.01 دولار للبرميل. وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

ونقلت "رويترز" عن إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "قلص الخام مكاسبه السابقة من نشر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجلوس ذروة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر".

وبموجب القيود في كاليفورنيا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ومتاجر رسم الوشم.

وأعلنت منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا، الأحد، فرض إجراءات أكثر صرامة حتى الخامس من يناير، بينما شددت السلطات في كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها، وقد تستمر هذه القيود لنهاية الشهر على أقل تقدير.