وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير إن بلاده تمضي قدما في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية، وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة.

وفي حديثه إلى غرفة التجارة الأميركية، الاثنين، قال الوزير المصري إن معظم مشاريع النقل الأكبر، والتي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024.

ونقلت رويترز عن الوزير قوله إن مصر تعكف على إبرام مذكرة تفاهم مع بكتل لدراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط المترو السادس بقيمة خمسة مليارات دولار بطول 30 كيلومترا.

وقال الوزير "بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما توصلنا إلى شبه اتفاق". وأضاف أن الوزارة طلبت من بكتل تقديم عرض مكتوب، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور وسيُعجل الجانبان إبرام العقود والاتفاقات.

وأوضح أن مصر جمعت تمويلا لخط المترو من كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، دون أن يكشف عن مساره، لكن تقارير ذكرت أنه سيمتد شرقي النيل من الشمال إلى الجنوب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية إنها وقعت مع شركة ميتسوبيشي اليابانية والهيئة القومية للأنفاق في مصر عقدا بقيمة 800 مليون دولار ، للعمل في المرحلة الأولى بطول 19 كيلومترا من خط مترو الأنفاق الرابع في القاهرة، بتمويل من اليابان.

وسيمتد هذا الخط تحت الأرض من وسط القاهرة إلى الأهرامات غربا، ليربط 16 محطة.

ومن بين خطوط السكك الحديدية الجديدة المزمعة حول القاهرة خط بطول 49 كيلومترا وتكلفة 175 مليون دولار من مدينة السادس من أكتوبر إلى النيل شمالي القاهرة، وخط شحن بطول 69 كيلومترا بقيمة 235 مليون دولار من بلبيس إلى شرق القاهرة، وخط مزدوج بتكلفة 435 مليون دولار وطول 227 كيلومترا إلى إيتاي البارود في غرب الدلتا.

كما تعتزم مصر إنشاء قطار سريع بطول 438.5 كيلومتر، بتكلفة 8.2 مليار دولار.

وفي الإسكندرية، تخطط مصر لمد خط مترو بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضاحية أبو قير الشرقية وتحديث بقيمة 406 ملايين دولار لخط ترام فوق الأرض يمر بأنحاء المدينة، وفقا لرويترز.