وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأميركي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب من أصول إفريقية لوزير الخزانة.

ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.