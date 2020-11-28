وفي خطاب وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد، أعلن الغزواني "زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30 في المئة، وتعميم علاوة الخطر عليهم"، وذلك اعتبارا من الأول من يناير.

وأكد الرئيس الموريتاني أهمية جهود موظفي القطاع الصحي في التصدي لجائحة كوفيد-19، التي أسفرت رسميا عن 169 وفاة، ونحو ثمانية آلاف إصابة في موريتانيا.

كذلك أعلن ولد الشيخ الغزواني "تعميم علاوة الطبشور لتشمل كل مديري المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية، وصرفها على مدى 12 شهرا بدلا من 9 أشهر فقط"، و"مضاعفة علاوة البعد"، و"زيادة علاوة التأطير بالنسبة لمفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، بمبلغ 10 آلاف أوقية قديمة"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء.

كما أعلن الرئيس الموريتاني "زيادة المعاش الأساس بنسبة 100 في المئة لجميع المتقاعدين"، و"مضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي"، بالإضافة إلى "صرف معاشات التقاعد شهريا"، وفقا لفرانس برس.

والسبت، حضر الغزواني في نواكشوط عرضا عسكريا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال البلاد، شاركت فيه تشكيلات من مختلف وحدات القوات المسلحة وقوات الأمن والفرق العسكرية، نظّم بحضور آلاف الأشخاص.