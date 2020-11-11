وأضاف ربيع في بيان صحفي أن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من قناة السويس هو تقديم "كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن تقرر في مايو السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 بالمئة ثم زيادتها إلى 50 بالمئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر أعلنت التبرع بـ10 ملايين جنيه، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.