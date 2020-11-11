وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذا الإعلان يشكل تقدما كبيرا نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي، وخطوة مهمة نحو تحقيق هدف "أدنوك" بإنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

ويأتي إنتاج أول كمية من امتياز حوض غاز الذياب في الرويس بعد عامين فقط من توقيع "أدنوك" و"توتال" اتفاقية امتياز تاريخية تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الغاز غير التقليدي.

كما يمثل هذا الإنتاج المرة الأولى التي ينجح فيها مشروع لتطوير الغاز غير التقليدي في الشرق الأوسط بضخ إنتاجه إلى خط الأنابيب في مرحلة مبكرة من جدول المشروع.

ويأتي هذا التقدم نتيجة للالتزام والتعاون الفعال بين شركتي "أدنوك" و"توتال"، الذي مكن الطرفين من تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، والنجاح في تطوير عمليات خاصة للتعامل مع طبيعة مكامن الغاز غير التقليدي الموجود في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" ياسر سعيد المزروعي: "يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة جديدة ضمن جهود استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي، وخطوة إضافية في تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للغاز والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات".

وتابع: "إن التقدم المتسارع في إنجاز مشروع غاز الذياب في الرويس يعكس نجاح الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك" و"توتال"، والتي مكنتنا من تعزيز خبراتنا ومعرفتنا في مجال استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي وتوفير فرص لخفض التكلفة وتعزيز الكفاء".

وأضاف: "سنواصل في أدنوك المضي قدما في تطوير هذا الامتياز والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها وصولا إلى تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها".

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب جهود "أدنوك" المستمرة منذ عام 2016 لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، وبعد عام واحد من إعلان المجلس الأعلى للبترول عن اكتشاف 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.

ويتم ضخ إنتاج الغاز غير التقليدي من خلال خط أنابيب مخصص ومنشأة مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض غاز الذياب في الرويس، مما يتيح توزيع الغاز المنتج من خلال شبكة الغاز التابعة لـ"أدنوك".

ويستفيد امتياز الغاز غير التقليدي بشكل كبير من موقعه الاستراتيجي بالقرب من منطقة الرويس الصناعية التابعة لأدنوك، مما يوفر إمكانية الوصول إلى السوق ويسمح للعمليات بالاستفادة من مرافق البنية التحتية الواسعة والحديثة التابعة لأدنوك والتي تدعم نمو وتطور قطاع الغاز غير التقليدي في الإمارات.

وكانت "أدنوك" قد وقعت في نوفمبر 2018 اتفاقية امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية حصلت بموجبها الأخيرة على حصة 40 بالمئة في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس، ووفقا للاتفاقية تقوم "توتال" باستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في منطقة الامتياز.

وإلى جانب تطويرها لحوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس، تعمل "أدنوك" على تعزيز وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من مشروع "غشا" والأغطية الغازية العملاقة في أبوظبي، إضافة إلى عدد من تجمعات الغاز الطبيعي الجديدة التي تواصل تقييمها وتطويرها مع متابعة الشركة لأنشطتها الاستكشافية.