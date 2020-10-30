وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5 بالمئة عند 1867.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 بالمئة إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، مكاسب بلغت 24 في المئة هذا العام وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز أثناء الجائحة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.43 بالمئة إلى 23.30 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2.13 بالمئة إلى 848.19 دولار وتراجع البلاديوم 1.95 بالمئة إلى 2194.00 دولارا.