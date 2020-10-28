جاءت تصريحات السيسي خلال اطلاعه على عمليات خطة التطوير الشاملة التي اعتمدتها الدولة للواحة، كواحدة من مجموعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كافة أنحاء البلاد، باعتبار واحة سيوة مقصدا سياحيا متفردا.

واطلع السيسي، خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على جهود إنشاء البنية الأساسية في الواحة.

ووجه الرئيس المصري بضرورة تطوير البحيرات والآبار وعيون المياه الطبيعية في واحة سيوة، وزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

من جانب آخر، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية وسط وغربي الدلتا.

كما اطلع على المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا، خاصة في محافظة بورسعيد، ووجه السيسي بتوفير الموارد المالية للمشروع والإسراع في استكمال كافة الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس اطلع على مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوي الجمهورية، وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة، خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وقد وجه الرئيس السيسي بأن يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى، وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى.