وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار.

وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 878.54 دولار.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.47 دولار للأوقية.