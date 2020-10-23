وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "تمّ اليوم (الجمعة) في مقر البنك الدولي في الخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار".

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أن "المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتاخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوربيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد".

ويعاني السودانيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أنهم ينتظرون لساعات في طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود للحصول على الخبز ووقود السيارات.

وبلغ معدل التضخم 212 في المئة، حسب إحصاءات رسمية صدرت في شهر سبتمبر الماضي.

والأربعاء تظاهر العشرات في أجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتعاني البلاد من دين خارجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار.