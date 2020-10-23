وهبط خام برنت 24 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 42.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة، الخميس، بينما تراجع الخام الأميركي 28 سنتا أو ما يُعادل 0.7 بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل بعد أن ربح 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

ولم يكن للمناظرة النهائية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، أثر ملموس على الأسعار بشكل فوري، على الرغم من أن خطط الطاقة النظيفة للأخير تسلط الضوء على شركات النفط والأسهم.

وبدأت الأسعار تنزل في وقت لاحق من الجلسة بعد ثباتها لمعظم الجلسة الآسيوية وخلال المناظرة.

وقال بوتن، الخميس، إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.

وتصريحات بوتن هي الأوضح حتى الآن من روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على استعدادها لمواصلة تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة في مواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا وتخمة الإنتاج.