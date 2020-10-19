أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.
وتواجه معظم شركات القطاع العام في تونس صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وكالات - أبوظبي
أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.
وتواجه معظم شركات القطاع العام في تونس صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وتواجه معظم شركات القطاع العام في تونس صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.