وقال الزيلعي في تغريدة على حسابه في تويتر الثلاثاء: "بصفتى نائب رئيس صوماليلاند، أتقدم بجزيل الشكر لدولة إمارات الخير وقيادتها الحكيمة الشيخ محمد بن زايد بطل السلام والازدهار رعاه الله، بالمكرمة الغالية لتزويد مدينة بربرة بمحطة طاقة شمسية سعة 7 ميغاوات".

وأرفق نائب رئيس جمهورية صوماليلاند تغريدته بمجموعة من الصور التي تظهر عمليات تركيب محطة الطاقة الشمسية في مدينة بربرة.

وفي 10 أغسطس الماضي، أعلن الزيلعي عن اقتراب الانتهاء من مشروع توسعة ميناء بربرة، موجها الشكر إلى الإمارات وموانئ دبي على جهود تطوير الميناء، ليصبح معبرا رئيسيا لمختلف البضائع من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017، وتحتفظ بحصة 51 بالمئة مقابل 30 بالمئة لهيئة الموانئ في صوماليلاند و19 بالمئة لإثيوبيا.