والإشارات التي صدرت عن تحسن صحة ترامب رفعت المعنويات في الأسواق، مما أدى إلى سحب أموال من المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات التوتر والأزمات.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، وفق "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1897.10 دولار. ومع ذلك، فإن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة ستظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.

وقال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود إلى البيت الأبيض اليوم، لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون مقلقة.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامبفي تهدئة أسواق المال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين0.9 بالمئة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2302.14 دولار.