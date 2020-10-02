وهبط خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب بكورونا وتراجع 1.67 سنت أو ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 39.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:38 بتوقيت غرينتش.

كذلك تراجع الخام الأميركي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 في المئة إلى 37.10 دولار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويتجه الخام الأميركي وخام برنت صوب الانخفاض بنحو 8 بالمئة و6 بالمئة على الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

وأدت تغريدة ترامب التي قال فيها إن التحاليل أثبتت أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد-19، مما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية.

وكان النفط بالفعل منخفضا بعد أن أخفقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تحفيز أميركي، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفعت في سبتمبر 160 ألف برميل يوميا مقارنة معها قبل شهر.