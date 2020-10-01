جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير الطاقة الأميركي دان برويليت، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الخميس، بشأن تطوير إستراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار.

وجاء في البيان الثلاثي الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام): "تقر دولة الإمارات والولايات المتحدة ودولة إسرائيل، بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة، وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي، والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه".

وأضاف البيان: "ستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة"، حسب "وام".

وتابع: "من أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد، تلتزم الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف، وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".