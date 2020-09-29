وبلغت الليرة التركية مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار الأميركي، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.