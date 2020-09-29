وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي. ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون المناظرة التلفزيوني الأولى في السباق نحو البيت الأبيض، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، خاصة أن هذه المناظرة ستتطرق إلى ملف الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2263.97 دولار.