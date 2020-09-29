استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، في وقت يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أميركية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي. ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون المناظرة التلفزيوني الأولى في السباق نحو البيت الأبيض، بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، خاصة أن هذه المناظرة ستتطرق إلى ملف الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2263.97 دولار.