ورغم نزول الدولار قليلا الخميس بعد 4 أيام من المكاسب، في ظل صعود الأسهم أملا في التحفيز، عادت العملة الأميركية لتستأنف الصعود اليوم مع تنامي المخاوف.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31 بالمئة إلى 94.601، وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.

وبتسجيله مكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، حقق الدولار أفضل أداء أسبوعي مقابل الين منذ أوائل يونيو.

وانخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.

وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل أبريل.

وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل أبريل مقابل العملة الأوروبية.

وهبط اليورو اليوم 0.4 بالمئة إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.

وتراجعت العملات عالية المخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة اليوم، وبانخفاض أسبوعي 3.6 بالمئة، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس.

وفقد الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة مقابل العملة الأميركية اليوم، لكن تراجعه الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 مايو.