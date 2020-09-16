ووقّع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليم، 3 مذكرات تفاهم مع شركة "دوفرتاوار"، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل: قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية وتطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

كما تضم مساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف "الأحواض الجافة العالمية" فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة، لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

وقال بن سليم: "إن مهمتنا في موانئ دبي العالمية تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا، عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة"، وفق ما ذكرت وكالة وام.

من جانبه، قال فوغيل: "يشرفنا العمل والتعاون مع سلطان أحمد بن سليم. إنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية ودوفرتاوار في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن موانئ دبي العالمية وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك، سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا".