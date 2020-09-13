ووفق التقرير، فإن هؤلاء المتقاعدين يحصلون على 100,555,391 يورو شهريا، أو نحو 1.2 مليار يورو سنويا، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، السبت.

وورد في التقرير الذي أعّد باسم لجنة تحقيق برلمانية حول مكافحة عمليات الاحتيال للخدمات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، أن الجزائريين يأتون في طليعة الدول من حيث جنسيات المستفيدين من معاشات التقاعد الفرنسي المقيمين على أرض بلدهم الأصلي.

وأوضح التقرير أن الجزائريين يتقاضون رواتب تقاعد متواضعة من صناديق التقاعد الفرنسية، حيث أن متوسط المعاش للفرد الواحد يقدّر بـ248 يورو شهريا، مقابل 339 للمغاربة و371 للبرتغاليين و253 للإسبان.

ويمثل الجزائريون المتقاعدون من فرنسا والمقيمين على أرض الوطن لوحدهم "دون احتساب المتقاعدين الذين احتفظوا بالإقامة في فرنسا وتصب معاشاتهم في فرنسا"، ما نسبته 30.5 في المئة من المتقاعدين من فرنسا المقيمين خارج الإقليم الفرنسي حسب إحصائيات سنة 2019 وفق ما ورد في التقرير ذاته.

وتشكل الجزائر وإسبانيا والبرتغال ما نسبته 64 في المئة من المعاشات الفرنسية التي يتم صبها في الخارج، بينما يمثل متقاعدو البلدان المغاربية الثلاثة "الجزائر المغرب وتونس"، ما نسبه 40 في المئة من المعاشات الفرنسية التي تصب في الخارج.