وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أنبلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار الخميس.

والذهب مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1945.50 دولار.

وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة، ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واقتربت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة من مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل، ويلقي بظلال من الشك على الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفعت أسعار الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري، إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد، وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 26.58 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2277.97 دولار.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.29 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بارتفاع ثلاثة بالمئة.