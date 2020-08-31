وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 صباحا بتوقيت غرينتش، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المئة، وفقا لرويترز.

ومن المنتظر أن يُنهي برنت شهر أغسطس محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 5 أشهر عند 43.78 دولار في 26 أغسطس حينما ضرب "الإعصار لورا" الأراضي الأميركية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عملاءها اليوم الاثنين أنها ستخفض إمدادات أكتوبر 30 بالمئة، ارتفاعا من خفض 5 في المئة في سبتمبر، استجابة لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.

وتواصل شركات الطاقة مساعيها لاستئناف العمليات في المنصات البحرية في خليج المكسيك في الولايات المتحدة وكانت مصافي التكرير قد أوقفت عملياتها قبل العاصفة.

ويقول محللون إن أسعار النفط تلقت الدعم من ضعف الدولار الأميركي ومسح أظهر اليوم ارتفاعا مفاجئا في نشاط قطاع الخدمات في الصين حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الوقود صعوبات للتعافي في ظل جائحة فيروس كورونا وفي الوقت الذي تظل فيه الإمدادات وفيرة.

ويحذر المحللون من عقبات أمام تقدم أسعار الخام.

وتظهر بيانات من رفينيتيف وفورتكس أن واردات الصين من الخام ستنخفض في سبتمبر للمرة الأولى في 5 أشهر إذ جرى تخزين كميات قياسية من النفط في داخل وخارج أكبر مستورد للنفط في العالم.