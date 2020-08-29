وتعمل الشركة على تقليل عدد قطاعات أعمالها الفردية من 17 إلى 9، وقالت، الجمعة، إن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد الموظفين سواء بشكل "طوعي أو غير طوعي".

يأتي تقليل عدد قطاعات أعمال الشركة في فترة توفير نفقات قاسية بالنسبة لها، ولكل الشركات التي تخدم المناسبات الاجتماعية تقريبا.

يشار إلى نصف مبيعات كوكاكولا مصدره الملاعب ودور السينما وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة، وهي الأماكن التي تم إغلاقها أثناء جائحة كورونا.

وتراجعت إيرادات الشركة التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة أتلانتا الأمريكية بنسبة 28 بالمائة في الربع الأخير، حسب أسوشيتد برس".

كما انخفضت أسهم الشركة بنحو 13 بالمائة هذا العام.

وتوجه الجولة الأولية من عروض التسريح الطوعي إلى الأشخاص الذين يعملون في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو بالتركيز على الأحدث توظيفا الذين التحقوا بالشركة في الأول من سبتمبر 2017 أو قبل ذلك.

ومن المتوقع أن تتراوح المصروفات المتعلقة ببرامج إنهاء الخدمة، بين 350 و550 مليون دولار.