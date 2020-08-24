وبحلول الساعة 0654 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار، الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1942.60 دولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال كبير استراتيجيي السوق في "أكسي كورب" للخدمات المالية، ستيفن إينس: "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي، إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم".

وأشار إلى أن الذهب "يتوقف لالتقاط الأنفاس" قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسونهول.

ونزلت الفضة 1.6 بالمئة إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2158.65 دولار للأوقية.