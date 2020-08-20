وحققت الشركة العملاقة التي تصنع هواتف "آيفون" الشهيرة هذا الإنجاز خلال تداولات الصباح، مع ارتفاع سهم الشركة ليصل إلى 467,02 دولار.

وكانت أبل أول شركة تكنولوجيا أميركية تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وذلك في مارس 2018، ولاحقا تبعتها شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابيت التي تملك غوغل، وجميعها تخطت قيمتها السوقية التريليون دولار.

ورفع الأداء المدهش لسهم أبل ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر "بلومبيرغ" لأصحاب المليارات.

ورغم تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب من جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، الا أن أبل تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها، إضافة الى التطبيقات الجديدة والخدمات، التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية التي ضربت العالم منذ نهاية العام الماضي.

وفي الفصل الأخير الذي انتهي في يونيو، أعلنت أبل عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11 بالمئة أيضا، إلى 59.7 مليار.

ويأتي ارتفاع سهم أبل وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل، وسط تفشي وباء كوفيد-19 واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وارتفع مؤشر بورصة "ناسداك" التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020.