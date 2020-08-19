وذكر دانييل كيش بوش، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر .. ليست لدينا احتياطيات".

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن بعد ذلك انزلقت الدولة الوليدة في حرب أهلية خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ولا تزال الترتيبات الأمنية من الملفات العالقة في مفاوضات السلام السودانية الحالية وهي تواجه عقبة كبيرة تتمثل في تشظي الحركات المسلحة.

وتشير تقارير إلى أن عدد الحركات المسلحة في منطقة دارفور وحدها تبلغ 84 حركة، لكن معظمها حركات صغيرة ومنشقة من حركات رئيسية، وليست لها وزن عسكري أو سياسي كبير.

ويقول مراقبون إن هذه الحروب والمعارك تؤثر بشكل واضح على اقتصاد البلاد المتدهور، على الرغم من أنها منطقة غنية بالموارد الطبيعية.