ويضع قرار وزير الداخلية الأميركي ديفيد برنهارت الحكومة في مسار نحو بيع عقود تأجير للنفط والغاز بالمنطقة، في غضون أشهر.

وقال برنهارت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "بالتأكيد قد يكون هناك (عقود) إيجار بحلول نهاية العام.. سنمضي قدما على وجه السرعة".

ويسعى أنصار حماية البيئة والمشرعون الديمقراطيون منذ وقت طويل إلى منع أعمال الحفر النفطي في هذه المنطقة البكر، وهي موطن لمجموعات من الحيوانات البرية، منها وعل النيص والدب القطبي.

لكن مشروع قانون للضرائب أقره الجمهوريون عام 2017 سمح بفتح هذه المنطقة أمام تأجير النفط والغاز. وقال برنهارت إن وزارته تنفذ هذا التفويض من الكونغرس.

وأضاف أنه إذا جرى العثور على النفط، فإن إنتاجه يمكن أن يبدأ في هذه المحمية خلال 8 سنوات، ويستمر 50 عاما.

وأشاد حاكم آلاسكا ووفد من الكونغرس بالقرار، قائلين إنه سيخلق فرص عمل ويعزز اقتصاد الولاية.