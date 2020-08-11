ويرتقب أن تهبط صادرات الغاز الجزائري، فيما تشارف في السنة الحالية على 45 مليار متر مكعب، بحسب ما نقلت رويترز.

وأوضح الوزير الجزائري، عبد المجيد عطار، في تصريحات صحفية، أن عدة أسباب ستقود إلى تراجع صادرات الغاز الجزائري بين عامي 2025 و2030.

وأشار إلى أن هذا التراجع سينجم عن الركود الحاصل في الإنتاج، فضلا عن زيادة الطلب الداخلي، وعدم القيام باستثمارات كافية في القطاع.

وكانت صادرات الغاز الجزائري قد وصلت إلى ذروتها في سنة 2005، حين بلغت 64 مليار متر مكعب، وفي عام 2018، صدرت البلاد 51.4 مليار متر مكعب.

وتحصل الجزائر على 95 في المئة من عائداتها الخارجية عن طريق بيع الغاز والنفط، وسط مساع إلى تنويع موارد الاقتصاد.

وأورد عطار أن جهودا عالمية لأجل استكشاف الغاز ستنطلق في مطلع 2021، معربا عن أمله في أن تجذب البلد مستثمرين في هذا القطاع.

وفي أواخر 2019، أقرت الجزائر قانونا للطاقة، لكن المستثمرين ما زالوا يترقبون نشر التفاصيل التنظيمية، حتى يتخذُوا قرارا بشأن الذهاب إلى الجزائر.