وتأتي الخطوة في إطار سعى وزارة الطيران نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي في مصر.

وقالت سلطة الطيران المدني إن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعدما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

ومن المقرر أن تسير شركة "إيزى جت" 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار شرم الشيخ اعتبارا من سبتمبر هذا العام، كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل 6 رحلات جوية أسبوعياً الشهر المقبل.