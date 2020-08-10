ويأتي هذا التوجيه في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي التقى الاثنين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء المالية والتخطيط.

وأضاف راضي أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع موقف تطوير المنظومة الضريبية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري.

وأكد أن تلك الخطوات ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنة بالأعوام السابقة.