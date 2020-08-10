وشكر الزيعلي الإمارات وموانئ دبي على جهود تطوير الميناء، ليصبح معبرا رئيسيا لمختلف البضائع من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتأثرت أعمال التطوير في ميناء بربرة بسبب النزاع بين جيبوتي وموانئ دبي العالمية المتعلق بمحطة دوراليه للحاويات، التي حصلت فيه موانئ دبي على حكم من محكمة لندن للتحكيم الدولي بالأحقية وإلزام جيبوتي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017، وتحتفظ بحصة 51 بالمئة مقابل 30 بالمئة لهيئة الموانئ في صوماليلاند و19 بالمئة لإثيوبيا.