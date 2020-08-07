جاء البيان عقب اتصال هاتفي مشترك بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وخالد علي الفاضل؛ وزير النفط الكويتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة؛ وزير النفط البحريني، ومحمد بن حمد الرمحي وزير النفط العماني وإحسان إسماعيل وزير النفط العراقي.

وأكد الوزراء، مجددا، التزامهم التام باتفاق "أوبك +"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الأخيرة بأسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على النفط.

وأشار البيان إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير العراقي إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".